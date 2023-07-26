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Зеленський вніс у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації

Текстів законопроєктів на сайті Верховної Ради поки немає

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження терміну дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії, свідчать дані на сайті парламенту.

Текстів законопроєктів на сайті Верховної Ради поки немає.

Востаннє парламент продовжував термін дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії у травні – на 90 днів, до 18 серпня.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Їхню дію кілька разів продовжували.

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