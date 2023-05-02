Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації – депутати

Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії.

Як повідомили народні депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко в своїх телеграм-каналах, таке рішення депутати ухвалили на засіданні 2 травня, підтримавши відповідні законопроєкти, напередодні внесені президентом Володимиром Зеленським.

Термін дії воєнного стану і мобілізації продовжується ще на 90 днів: з 20 травня до 18 серпня.

Як уточнив Железняк, це було вже сьоме голосування парламенту за воєнний стан від початку повномасштабної війни.

За відповідні законопроєкти депутати віддали 324 і 333 голоси.

В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію.

7 лютого парламент продовжив дію воєнного стану і загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів – з 19 лютого.