Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження терміну дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії.

Відповідні документи оприлюднені на сайті парламенту.

Згідно з документами, термін дії воєнного стану з 20 травня продовжується на 90 діб. Загальну мобілізацію також продовжують на аналогічний строк.

В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію.

7 лютого парламент продовжив дію воєнного стану і загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів – з 19 лютого.