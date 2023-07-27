Зеленський у День медпрацівників побажав їм перемоги

В Україні 27 липня відзначають День медичних працівників, згідно з указом президента, підписаним у червні. Володимир Зеленський привітав медиків і побажав їм сили і перемоги.

«Сьогодні день тих людей, чия професія – бути захистом життя… Саме в цій роботі чи не найкраще видно, що таке цивілізованість, що таке людяність, як люди вміють жити й працювати заради інших людей. Я дякую вам, шановні українські медики, за вашу професійність, за ваше служіння й за кожне врятоване вами життя. За всі ці безмежні світи, які видно в очах і дітей, і дорослих, і воїнів, і цивільних – усіх, кого ви врятували», – заявив Зеленський.

Президент 13 червня повідомив, що підписав указ, згідно з яким в Україні День медичних працівників відзначатимуть щороку 27 липня.

«Враховуючи значення сфери охорони здоров’я і внесок її працівників у забезпечення життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, засвідчуючи відданість медичних працівників справі надання медичної допомоги, збереження здоровʼя і рятування людських життів, на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоровʼя України постановляю: встановити в Україні професійне свято працівників сфери охорони здоровʼя – День медичних працівників, яке відзначати щороку 27 липня», – йшлося в тексті указу, який набрав чинності з дня опублікування.

Крім того, у цьому документі визнаний таким, що втратив чинність, указ президента від 3 червня 1994 року.

Причина зміни дати в указі не вказувалася.

Раніше День медичного працівника в Україні відзначався в третю неділю червня – так само, як і в Росії та Білорусі. Ця традиція існувала ще з часів СРСР.