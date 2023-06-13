День медпрацівників в Україні відзначатимуть 27 липня – указ

В Україні День медичних працівників відзначатимуть щороку 27 липня – про це йдеться у підписаному 13 червня указі президента Володимир Зеленського.

«Враховуючи значення сфери охорони здоров’я і внесок її працівників у забезпечення життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, засвідчуючи відданість медичних працівників справі надання медичної допомоги, збереження здоровʼя і рятування людських життів, на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоровʼя України постановляю: встановити в Україні професійне свято працівників сфери охорони здоровʼя – День медичних працівників, яке відзначати щороку 27 липня», – йдеться в тексті указу, який набирає чинності з дня опублікування.

Крім того, у цьому документі визнаний таким, що втратив чинність, указ президента від 3 червня 1994 року.

Причина зміни дати в указі не вказана.

Досі День медичного працівника в Україні відзначався в третю неділю червня – так само, як і в Росії та Білорусі. Ця традиція існувала ще з часів СРСР.