«Ніхто не забороняє користуватися старим стилем» – митрополит ПЦУ про календарний перехід

Православна церква України не заборонятиме нікому зі своїх вірних і далі дотримуватися юліанського календаря, якщо вони матимуть таке бажання. Про це в інтервʼю Радіо Свобода заявив митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко).

«Перехід на новоюліанський календар і час святкування відбувається, по-перше, добровільно, а по-друге, у нас буде паралельно без встановленого терміну кінцевого використання у богослужінні обох календарів. Тобто ніхто не забороняє користуватися старим стилем. І якщо парафії матимуть таке бажання, а то, можливо, і цілі єпархії, якщо таке бажання буде, мають повне право святкувати тоді, коли вони забажають, коли вони вважають за доцільне», – сказав митрополит Олександр.

Він додав, що таку практику має Польська православна церква, коли «в одному храмі вже Різдво, а іншому храмі ще не Різдво».

«Святкують два Різдва. Єпископ відвідує і одну парафію, і іншу парафію, вітаючи, в залежності до того, як ставляться до цього віруючі», – наголосив митрополит Переяславський і Вишневський.

24 травня Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року. Відтак Різдво відзначатимуть вже 25 грудня, а не 7 січня. Водночас це не стосуватиметься Великодня і деяких інших свят, зокрема Трійці.

У лютому стало відомо, що Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейде на григоріанський календар у святкуванні нерухомих свят з 1 вересня 2023 року.

За даними опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» ще в листопаді 2022 року, кількість тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня, за рік «значно» зросла: з 26% до 44%.

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Більшість православних церков світу, як і Римо-католицька церква та більшість протестантських церков, святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським.