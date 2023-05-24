ПЦУ: календарна реформа відбудеться «без примусу, поступово і усвідомлено»

У Православній церкві України наголошують, що календарна реформа відбудеться «без примусу, поступово і усвідомлено».



Як йдеться у заяві ПЦУ, парафії і монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість.



«Це рішення не просте, ми йшли до нього тривалий час, поступово, крок за кроком, і робимо його зважено… Так само вірним і життєво необхідним для нас є рішення про перехід на оновлений календар, який є більш точним астрономічно та церковно прийнятим, зі збереженням традиційної пасхалії», – зазначив митрополит Епіфаній.



У ПЦУ зауважують, що календарне питання постало внаслідок російської агресії – нині юліанський календар сприймається як пов’язаний з російською церковною культурою.

24 травня Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року. Відтак Різдво відзначатимуть вже 25 грудня, а не 7 січня. Водночас це не стосуватиметься Великодня і деяких інших свят, зокрема Трійці.

У лютому стало відомо, що Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейде на григоріанський календар у святкуванні нерухомих свят з 1 вересня 2023 року.

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За даними опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» ще в листопаді 2022 року, кількість тих, хто підтримує перенесення ідею святкування Різдва на 25 грудня, за рік «значно» зросла: з 26% до 44%.

Більшість православних церков світу, як і Римо-католицька церква та більшість протестантських церков, святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським.