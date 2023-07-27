Помісний собор ПЦУ підтвердив перехід на новоюліанський календар

Помісний собор Православної церкви України (ПЦУ), що відбувся 27 липня в Софійському соборі в Києві, підтвердив перехід з юліанського на новоюліанський календар, раніше схвалений архієрейським собором. Про це повідомив у фейсбуці священник ПЦУ Дмитро Шаповалов.

«Є остаточне рішення щодо переходу ПЦУ на новоюліанський календар! Зі 161 делегата Помісного собору за – 156, проти – пʼятеро, утрималися – нуль», – написав священник.

Архієрейський собор ПЦУ у травні ухвалив рішення про перехід на новоюліанський церковний календар з 1 вересня 2023 року.

У пресслужбі ПЦУ тоді заявили, що рішення зберігає за парафіями та монастирями право використовувати старий календар: «Приходи та монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість – календарна реформа відбудеться без примусу, поступово та усвідомлено».

Юліанський календар, за яким дотепер живе Російська православна церква, відрізняється на 13 днів від григоріанського, за яким живе більшість країн світу. Таким чином, Різдво в Росії відзначають 7 січня, а в більшості країн – 25 грудня. Більшість православних церков використовують новоюліанський календар, який зараз збігається із григоріанським.