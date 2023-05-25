Церква попросить перенести державне свято з 14 на 1 жовтня – митрополит ПЦУ

Православна церква України проситиме державні органи перенести свято, яке нині відзначається 14 жовтня, на 1 жовтня. Про це в інтервʼю Радіо Свобода сказав митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко).

«Моя була ініціатива звернутися до органів державної влади відповідних, у чиїй компетенції це перебуває, про врегулювання цього питання, згідно з церковним календарем за новим стилем, як ми його називаємо, відповідно тих свят, які до нього прив’язані. А це Покрова і День Державності. Фактично це тільки два свята, які ми відзначаємо спільно з державою, які збігаються з церковними святами, державні дати. А Різдво 25 грудня – воно і так уже було оголошене державою вихідним днем», – відзначив митрополит Олександр.

Нині держава 14 жовтня відзначає День захисників і захисниць України, це офіційний вихідний. Історично свято повʼязане з церковним днем Покрови пресвятої Богородиці, який за схваленим ПЦУ Новоюліанським календарем припадатиме на 1 жовтня.

День української Державності – державне свято, але не вихідний день, відзначається щороку 28 липня, в День хрещення Київської Русі-України.

24 травня Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року. Відтак Різдво відзначатимуть вже 25 грудня, а не 7 січня. Водночас це не стосуватиметься Великодня і деяких інших свят, зокрема Трійці.

У лютому стало відомо, що Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейде на григоріанський календар у святкуванні нерухомих свят з 1 вересня 2023 року.

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За даними опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» ще в листопаді 2022 року, кількість тих, хто підтримує перенесення ідею святкування Різдва на 25 грудня, за рік «значно» зросла: з 26% до 44%.

Більшість православних церков світу, як і Римо-католицька церква та більшість протестантських церков, святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським.