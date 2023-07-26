55% українців хочуть дивитися фільми з українським дубляжем – опитування

55% українців висловилися за перегляд англомовних фільмів з українським дубляжем, свідчать дані опитування Центру Разумкова, оприлюднені 26 липня.

«Відповідаючи на запитання: «Якби у Вас були наступні варіанти перегляду англомовного фільму, який Ви дуже хотіли би переглянути, який варіант Ви обрали б?», лише 8% респондентів віддали б перевагу перегляду англійською мовою з субтитрами, ще 2% – перегляду англійською мовою без субтитрів. 55% – перегляду фільму, дубльованого українською мовою, 16% – дубльованого українською мовою з субтитрами англійською, 7% – дубльованого російською мовою», – йдеться в повідомленні.

Автори дослідження зауважили, що низька підтримка демонстрації фільмів англійською мовою зумовлена низьким рівнем володіння англійською.

«Лише 1% опитаних відповіли, що володіють нею вільно, 7,5% – що можуть читати, писати і говорити англійською, але не володіють нею вільно, 19% – що можуть трохи читати, писати або говорити англійською, але погано, 27% – що орієнтуюся в окремих словах і простих фразах, але читати, писати або говорити не можуть зовсім, 44% – що зовсім не знають англійської мови», – повідомили в Центрі Разумкова.

Опитування було проведене 5-11 липня 2023 року методом face-to-face в усіх регіонах України (за винятком окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму і територій, на яких тривають бойові дії). Загалом опитано 2 017 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Офіс президента 28 червня передав Верховній Раді законопроєкт «Про застосування англійської мови». Зокрема, він передбачає поступовий перехід на 100-відсоткову демонстрацію англомовних фільмів без дубляжу в кінотеатрах до 2027 року. Він також містить вимоги до низки посадовців знати англійську.

Проти ініціативи виступила спільнота акторів дубляжу. Серед інших аргументів вони вказали на те, що саме кіно українською допомагає російськомовним українцям переходити на державну мову. Крім того, членкиня правління Спілки кінотеатрів України Людмила Горделадзе висловила думку, що рішення вдарить по відвідуваності кінозалів.