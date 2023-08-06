Масована атака на Україну: знищено 57 повітряних цілей

Із вечора 5 серпня до ранку 6 серпня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що в першій хвилі атаки ввечері 5 серпня армія РФ застосувала 14 крилатих ракет морського базування «Калібр» та три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинжал». 12 із 14 «Калібрів» були знищені протиповітряною обороною.

У ніч на 6 серпня армія РФ продовжила атакувати ударними БПЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку, крилатими ракетами «Калібр» – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

Силами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових ЗСУ знищено всі 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131», 5 із 6 ракет «Калібр» другої хвилі та 13 з 20 крилатих ракет повітряного базування 101/Х555.

Загалом за кілька хвиль атак з вечора 5-го до ранку 6 серпня 2023 року російська армія застосувала 70 засобів повітряного нападу.

Пізно ввечері 5 серпня Повітряні сили повідомили про запуск Росією «Шахедів» по Україні.