«Пролунала серія вибухів». У Хмельницькій ОВА повідомили про наслідки ракетного удару

В одній із громад Хмельниччини 5 серпня під час ракетної атаки з боку Росії «пролунала серія вибухів», повідомила обласна військова адміністрація з посиланням на першого заступника начальника ОВА Сергія Тюріна.

«Сьогодні ввечері під час повітряної тривоги Хмельниччина знову була атакована ворогом. Пролунала серія вибухів в одній з громад області. Дякуємо нашим силам ППО за якісну роботу», – сказав він.

За словами Тюріна, вибуховою хвилею були пошкоджені покрівля, двері й вікна в декількох приватних житлових будинках, вибиті вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу і в комерційному приміщенні.

«Найважливіше, що постраждалих від атаки немає», – наголосив він.

В ОВА не уточнили, про яку громаду йдеться, проте Повітряні сили ЗСУ заявляли, що ракети «Кинджал» летіли в бік Старокостянтинова на Хмельниччині, який Росія атакувала і раніше.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські ракети під час удару 5 серпня були спрямовані по «Мотор Січі» у Запоріжжі і по Хмельниччині (по чому саме тут – він не уточнив).

Офіційних даних військових про кількість запущених і збитих ракет наразі немає.

Пізно ввечері 5 серпня Повітряні сили повідомили про запуск Росією «Шахедів» по Україні.