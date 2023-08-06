ОВА: снаряди армії РФ зруйнували приватний будинок на Харківщині, загинула жінка

Російська армія в неділю, 6 серпня, обстріляла одне з сіл Харківської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зі словами місцевого чиновника, армія РФ вдарила по селу Подоли у Куп’янському районі. Російські снаряди зруйнували приватний будинок, виникла пожежа у господарчій споруді.

«Внаслідок ворожого обстрілу села Подоли у Куп’янському районі загинула жінка 58 років, чоловік 66 років отримав поранення, госпіталізований до медичного закладу», – йдеться у повідомленні.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.