У Повітряних силах розповіли, скільки ракетоносіїв тримає РФ у Чорному морі

У Чорному морі Росія наразі тримає дев’ять своїх кораблів – серед них один ракетоносій, оснащений вісьмома крилатими ракетами «Калібр», повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За словами військових, загальний залп – до 8 ракет.

Крім того, в Азовському морі Росія тримає один корабель, а у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім російських кораблів, із них два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 24 ракет.

Із вечора 5 серпня до ранку 6 серпня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні.

У Повітряних силах кажуть, що в першій хвилі атаки ввечері 5 серпня армія РФ застосувала 14 крилатих ракет морського базування «Калібр» та три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинжал». 12 із 14 «Калібрів» були знищені протиповітряною обороною.

У ніч на 6 серпня армія РФ продовжила атакувати ударними БПЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку, крилатими ракетами «Калібр» – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.