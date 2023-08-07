Маляр назвала «найгарячіший» напрямок фронту за тиждень

Протягом минулого тижня армія РФ намагалась повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше, зазначила під час телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«На Куп’янському напрямку, мабуть, було найгарячіше. Це був напрямок дуже гарячий, ворог намагався пробити нашу оборону. Йому цього не вдалося. Але протистояння було дуже жорстке», – розповіла вона.

За даними Маляр, сили РФ у Харківській області намагалися повернути втрачені ще минулої осені позиції.

«У них (російських військових – ред.) такий план. Вони хочуть у Харківській області повертати території, які втратили», – додала заступник міністра.

Маляр зазначила, що протягом минулого тижня обстановка була «вкрай складною та напруженою» – як на сході, так і на півдні.

«Ворог для себе обрав основним напрямком саме схід. Наступ там триває ще з січня цього року по декількох напрямках. Це Лиманський, Куп’янський, Авдіївський, Мар’їнський і Бахмутський напрямок. Весь минулий тиждень схід був епіцентром бойових дій», – констатувала вона.

Згідно з новими даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу на фронтах відбулось 50 бойових зіткнень.

Раніше у Міноборони заявили про загострення ситуації на сході країни. Повідомлялося про наступ російських військ на Куп’янському напрямку, там йдуть запеклі бої.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В організації зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.