Сили РФ «безуспішно» намагалися наступати в районі Авдіївки та Первомайського – штаб

Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував близько 30 бойових зіткнень на фронті протягом дня – про це він повідомив увечері 3 серпня.

Зокрема, на Бахмутському напрямку Сили оборони стримують російський наступ південніше та південно-східніше Іванівського. Штаб фіксує авіаційні удари трьох населених пунктів та обстріли ще 15 в цьому районі.

«На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки та південно-східніше Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Степове, Ласточкине, Авдіївка та Первомайське», – йдеться в зведенні.

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Крім того, ЗСУ продовжують відбивати російські атаки біля Авдіївки та спроби відновити втрачені позиції на захід від Старомайорського та східніше Урожайного.

Російські війська на Запоріжжі зосереджені на недопущенні подальшого просування українських військ, при цьому Сили оборони «продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».

Генштаб звітує про 10 аіваційних ударів по місцях зосередження російських військ і техніки, а також загалом 18 ракетних та артилерійських ударів по російських позиціях.