Бойовим медикам дозволять переливати кров військовим після проходження підготовки – Маляр

Бойові медики, які не мають медичної освіти, але пройшли належну підготовку, отримають право здійснювати переливання крові – про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 3 серпня.

У ефірі каналу ICTV вона висловила сподівання, що в цьому питанні поставлено крапку, і бойові медики будуть мати «безумовне право» на переливання.

«Питання в іншому, щоб ці люди мали відповідну підготовку – суть дискусії зводилася якраз до цього. Власне, Медичні сили, Міноборони і МОЗ знайшли компроміс і люди, які зможуть переливати кров, але не мають медичної освіти, просто будуть проходити підготовку в Міністерстві охорони здоров’я», – сказала вона.

За словами Маляр, Медичні сили ЗСУ відповідають за те, щоб переливання крові здійснювали підготовлені люди.

У липні МОЗ повідомило, що понад 60% смертей на полі бою, яким можна було запобігти, пов’язані з крововтратою, і цей відсоток може зменшити вчасне переливання цільної крові або її компонентів.

Кабінет міністрів на початку липня спростив механізм постачання донорської крові на фронт.