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Бойовим медикам дозволять переливати кров військовим після проходження підготовки – Маляр

Ukraine -- Hundreds of people came to donate blood for the wounded soldiers in Dnipro, 03Oct2019

Бойові медики, які не мають медичної освіти, але пройшли належну підготовку, отримають право здійснювати переливання крові – про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 3 серпня.

У ефірі каналу ICTV вона висловила сподівання, що в цьому питанні поставлено крапку, і бойові медики будуть мати «безумовне право» на переливання.

«Питання в іншому, щоб ці люди мали відповідну підготовку – суть дискусії зводилася якраз до цього. Власне, Медичні сили, Міноборони і МОЗ знайшли компроміс і люди, які зможуть переливати кров, але не мають медичної освіти, просто будуть проходити підготовку в Міністерстві охорони здоров’я», – сказала вона.

«Янголи війни»: як працюють бойові медики у гарячих точках (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Янголи війни»: як працюють бойові медики у гарячих точках (фотогалерея)

У зоні бойових дій працюють військові медики – вони надають пораненим бійцям невідкладну допомогу. Як це відбувається – дивіться у галереї.

За словами Маляр, Медичні сили ЗСУ відповідають за те, щоб переливання крові здійснювали підготовлені люди.

У липні МОЗ повідомило, що понад 60% смертей на полі бою, яким можна було запобігти, пов’язані з крововтратою, і цей відсоток може зменшити вчасне переливання цільної крові або її компонентів.

Кабінет міністрів на початку липня спростив механізм постачання донорської крові на фронт.

За стандартами НАТО: як українських військових навчають тактичній медицині (відео)
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За стандартами НАТО: як українських військових навчають тактичній медицині (відео)

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