Кабмін спростив механізм постачання донорської крові на фронт

Кабінет міністрів спростив механізм постачання донорської крові на фронт, що дозволить зберегти більше життів українських військових, йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Як зазначають в уряді, «нова постанова МОЗ допоможе уникнути бюрократії та неоптимально організованих процесів у питанні передачі донорської крові нашим військовим».

«Тепер у кожному медичному підрозділі буде людина, яка відповідає за донорську кров. Вона зможе наперед сформулювати запит на потрібні обсяги крові, щоб їх вчасно підготували та направили до зони бойових дій», – зазначили в Кабміні.

Процес отримання донорської крові тепер передбачатиме наступний алгоритм дій:

опорний суб’єкт системи крові комплектує необхідний обсяг донорської крові та її компонентів та повідомляє регіональних координаторів про дату та місце їх отримання;

регіональний координатор забезпечує отримання, транспортування та розподіл донорської крові та її компонентів відповідно до запитів, поданих координаторами медичних підрозділів.

Завдання медичних підрозділів буде зводитись до формування запитів та звітів.

«Такий підхід дозволяє військовим медикам оптимально витрачати свій час і не докладати зайвих зусиль на пошук та забезпечення доставки донорської крові та її компонентів», – додають у Кабміні.

За даними МОЗ, близько 60% смертей українських військових, яких можна було уникнути, пов’язані з втратою крові. Своєчасне переливання може суттєво зменшити цей відсоток.