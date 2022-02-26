Обстріл центру крові у Харкові: заклад продовжує приймати донорів, сьогодні їх більш ніж сотня

Обласний центр крові у Харкові продовжує роботу, незважаючи на обстріл 25 лютого. Директор закладу Вадим Яворський розповів Радіо Свобода, що станом на 15:00 впродовж дня 26 лютого до центру прийшли 150 донорів.

За його словами, працівники центру разом з донорами протягом ночі збирали уламки віконного скла та перемістили обладнання для заготівлі крові у підвал, аби убезпечити людей від обстрілів.

«Там у нас достатньо приміщень. Вони за санітарними нормами не дуже вирізняються. Там ніколи медицини не було. Ми навели невеликий порядок. Всю електроніку, техніку, базу заготівлі крові перемістили у підвал», – повідомив Яворський.

Як повідомляла влада, 25 лютого близько 16:00 російські війська обстріляли у Харкові обласний центр крові. У будівлі повибивало близько трьох десятків шибок. Стіни будівлі посічені з усіх боків.

В результаті обстрілу одна людина загинула – це донор, який прийшов здати кров. Ще троє людей постраждали. Всі – робітники центру. Двох забрала швидка, один відмовився від шпиталізації.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.