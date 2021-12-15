Рада розширила межі електронної системи охорони здоров’я на реабілітацію і донорство

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №5873, який унормовує створення державних некомерційних підприємств у сфері охорони здоров’я та роботу електронної системи охорони здоров’я.

Законопроєкт ініціювала група народних депутатів, головно від «Слуги народу». За документ проголосували 304 народних депутати, семеро виступили проти, 30 утрималися.

Документ, зокрема, передбачає створення державних некомерційних підприємств. Як пояснюють у Міністерстві охорони здоров’я, цей процес відбуватиметься за аналогією створення комунальних некомерційних підприємств на основі медичних закладів у 2017-2019 роках.

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«Такі зміни дозволять створити єдиний медичний простір у відповідних державних установах, а також забезпечити – єдині пацієнтоорієнтовані і конкурентні засади фінансування усіх закладів охорони здоров’я. Відповідна трансформація державних установ у ДНП дозволить їм ефективно працювати в межах нової моделі фінансування», – йдеться в коментарі МОЗ.

Втім, згідно із пояснювальною запискою, основною метою документу «врегулювання роботи електронної системи охорони здоров’я». Це пов’язано з тим, що відтепер ЕСОЗ поширюватиметься також на сферу громадського здоров’я. Закон регулює застосування електронної системи в сферах донорства крові та її компонентів, реабілітації, контролю якості послуг та уникнення подвійного фінансування з різних джерел.

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«Наразі в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) впроваджено єдину електронну медичну картку, формування та наповнення якої реалізується всіма підключеними до ЕСОЗ надавачами медичних послуг. Це забезпечує консолідацію інформації про пацієнта, пацієнтоорієнтованість та простежуваність взаємозв’язку між різними подіями в житті та стані здоров’я пацієнтів», – йдеться в записці.

Створення електронної системи охорони здоров’я було частиною медичної реформи, започаткованої в 2017 році.