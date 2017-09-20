МОЗ: В Україні в тестовому режимі запрацювала система охорони здоров’я e-Health

В Україні в тестовому режимі запрацювала електронна система охорони здоров’я e-Health.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, відсьогодні лікарі первинної ланки зможуть реєструватися в системі та реєструвати декларації своїх пацієнтів.

У МОЗ очікують, що цей інструмент стане основою для нової моделі фінансування медичних установ в Україні.

Система e-Health працюватиме в тестовому режимі до квітня 2018 року, упродовж цього періоду реєстрація відбуватиметься добровільно.

Відповідно до законопроектів №6327 та №6604, схвалення яких очікують у Верховній Раді, з 1 серпня 2018 року оплата послуг лікарів буде здійснюватися згідно з кількістю декларацій, зареєстрованих у системі, пояснюють у МОЗ.

Реєстрацію медичних установ у e-Health головні лікарі розпочали у червні, сьогодні лікарі 367 закладів первинної медичної допомоги, внесених до e-Health, можуть почати реєструватися самі та вносити в систему декларації своїх пацієнтів.

«e-Health забезпечить супровід впровадження принципу «гроші ходять за пацієнтом» на первинній ланці, що дозволить ефективніше фінансувати медицину. Ці зміни покликані встановити справедливі стосунки між лікарем та пацієнтом», – переконана виконувач обов’язків міністра

Сьогодні розробка системи e-Health відбувається коштом програм технічної допомоги міжнародних дорнорських організацій.