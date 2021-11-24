Уряд затвердив створення Національного реєстру донорів крові – МОЗ

Кабінет міністрів ухвалив постанову про функціонування Національного реєстру донорів крові та її компонентів. Про це Міністерство охорони здоров’я повідомило 24 листопада.

За повідомленням, документ має «посилити гарантовані державою безпеку та якість донорської крові та компонентів крові, безпеку донорів та реципієнтів, а також осіб, яким заборонено виконувати донорську функцію».

Читайте також: Вперше в Україні провели посмертну пересадку печінки в приватній клініці – МОЗ

Очікується, що Національний реєстр донорів крові та компонентів крові входитиме до частини електронної системи охорони здоров’я.

«Національний реєстр забезпечуватиме безпеку донора шляхом обліку даних про його медичний огляд, допуск чи відсторонення від донації, здійснені донації та можливі ускладнення, пов’язані з донацією. Реєстр забезпечуватиме повну простежуваність руху донорської крові та компонентів крові від донора до реципієнта «від вени до вени», – зазначають у МОЗ.

Читайте також: «Один донор крові може врятувати життя трьох людей»: як українські актори та спортсмени популяризують донорство

Реєстр міститиме як висновки огляду донорів перед здачею, так і результати тестувань крові. Також він дозволить автоматично підраховувати кількість донацій, на підставі чого надається статус «Почесного донора України».

У МОЗ сподіваються, що створення Реєстру сприятиме розвитку інституту донорства та забезпечення потреб системи охорони здоров’я в донорській крові.