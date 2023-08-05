Генштаб ЗСУ заявив про 30 бойових зіткнень за день і «безуспішні наступальні дії» військ РФ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що протягом доби на фронті було 30 бойових зіткнень.

«На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області… На Бахмутському напрямку сили оборони струмують противника в районі Курдюмівки Донецької області… На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки… На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що на Шахтарському напрямку російські війська здійснили «безуспішні спроби» відновити втрачене положення в районі Старомайорського, а на Запорізькому напрямку, здійснюючи авіаційні удари, вели «безуспішні наступальні дії» в районі Роботиного Запорізької області.

«Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ… Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – йдеться у зведенні.

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону повідомила, що українські військові змогли прорвати першу лінію оборони армії РФ на деяких ділянках фронту на півдні.

Маляр зазначила, що «зараз окупанти перекидають свої резерви як на південний, так і східний напрямок, здебільшого це професійні солдати».