Щільне мінування і брак авіації: в угрупованні «Таврія» розповіли, що сповільнює контрнаступ ЗСУ

Українські війська просунулися на 650 метрів у районі Роботиного на попередню добу – про це розповів заступник командувача угруповання «Таврія» Сергій Кузьмін в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода Live».

За словами Кузьміна, в цьому регіоні тривають дуже важкі бої.

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Він також повідомив про кілька чинників, які ускладнюють контрнаступ на Таврійському напрямку:

«Існує дуже щільне замінування територій, це один із чинників. Також дуже багато підрозділів рашистів на цьому напрямку, вони за кожен метр чіпляються, намагаються встояти, тримати, але їм це не вдається. Знову ж таки, щоб ми мали можливість швидше просуватися, в нас не вистачає достатньої кількості авіації. В нас недостатня кількість ППО, також на цих напрямках збільшилися артилерійські обстріли з боку рашистів. Це теж впливає на рух і швидкість просування».

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Представник угруповання уточнив, що на цьому напрямку розгорнуті переважно російські мотострілецькі підрозділи, на першій лінії стоять штурмові підрозділи «Z», а також «дуже багато підрозділів морської піхоти».

Генштаб регулярно повідомляє, що Сили оборони «продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках».