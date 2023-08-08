У Росії «сильно применшують» втрати серед десантників – ГУР

У РФ «сильно применшують» втрати серед бійців свої десантних військ в України, зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, відповідаючи на питання, чи наближені до реальності дані від очільника ВДВ РФ Михайла Теплінського про втрати в Україні, зокрема, про 8500 поранених російських десантників.

«Навіть ці цифри є зменшеними, і навмисно зменшеними. Але навіть така дозована правда суворо заборонена у цьому королівстві кривих дзеркал, і навіть напівправду у путінській Росії можуть сказати лише випадково. Зрозуміло, що для рашистського режиму смертельно небезпечним є взагалі обговорення всередині власної так званої держави питання втрат», – заявив він.

За його словами, «попри те, що величезна кількість пересічних росіян вже зіткнулися із загиблими родичами, пораненими – членами власних родин, на загал обговорення цієї теми – табу».

«Тим більше, коли представник військового командування називає речі своїми іменами хоча б частково, це спричиняє подальшу реакцію і обговорення – і серед воєнкорів і, власне, серед пересічних росіян – «іванюшок» на кухнях. Режим не може цього допустити, тому жорстко намагається підчищати (ці дані – ред.). Але сказане вже всі почули», – сказав Юсов.

Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

Станом на 7 липня Російська служба Бі-Бі-Сі і «Медіазона» спільно з командою волонтерів, користуючись відкритими даними, встановили імена 27 423 російських військовослужбовців, які загинули під час війни Росії проти України.

Автори дослідження також зазначають, що це «мінімальна оцінка російських втрат», а реальне число – «напевно вище».

Реальна цифра втрат, за оцінками авторів дослідження, може бути щонайменше вдвічі більшою. Таким чином, кількість загиблих, за найконсервативнішою оцінкою, може становити 55 тисяч осіб. Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто зазнав тяжкого поранення чи загинув, можуть становити щонайменше 247 тисяч осіб.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.