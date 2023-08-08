Сили РФ за добу втратили вбитими ще 560 військових – Генштаб ЗСУ

Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 250 800 своїх військових, 560 із них – за останню добу, заявив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 8 серпня.

Серед інших російських втрат, за даними Генштабу, – такі:

танків ‒ 4254 (+10 за останню добу)

бойових броньованих машин – 8278 (+8)

артилерійських систем – 4996 (+19)

РСЗВ – 709

засоби ППО – 468 (+1)

літаків – 315

гелікоптерів – 312 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4158 (+4)

крилаті ракети – 1377

кораблі /катери – 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 7460 (+9)

спеціальна техніка – 737 (+2)



Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

Станом на 28 липня відомі імена 28 652 російських військовослужбовців, які загинули під час війни проти України. Втрати підрахували Російська служба Бі-Бі-Сі та «Медіазона» спільно з командою волонтерів. До списку входять лише ті загиблі, чиї імена та місця поховання вдалося встановити.

Автори дослідження також зазначають, що це «мінімальна оцінка російських втрат», а реальне число – «напевно вище».

Реальна цифра втрат, за оцінками авторів дослідження, може бути щонайменше вдвічі більшою. Таким чином, кількість загиблих, за найконсервативнішою оцінкою, може становити 57 тисяч осіб. Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто зазнав тяжкого поранення чи загинув, можуть становити щонайменше 247 тисяч осіб.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.