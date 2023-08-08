Китай показав у Джидді, що «не повністю погоджується з Росією в питанні України» – ISW

Переговори щодо мирного врегулювання українсько-російської війни, які відбулися в Джидді (Саудівська Аравія), показали посилення розбіжностей Китаю з Росією, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Вони вказують, що видання Financial Times цитує європейського дипломата, учасника переговорів, який сказав, що «проста присутність Китаю показує, що Росія все більше і більше ізольована».

Китайська делегація, за повідомленнями, заявила про готовність взяти участь у наступній зустрічі такого формату, яка, ймовірно, також виключатиме Росію.

Як указують в ISW, російське інсайдерське джерело стверджує, що Росія відхилила мирний план Китаю щодо війни в Україні, і через це представники Пекіна «таємно висловлюють своє невдоволення діями російського керівництва щодо мирного врегулювання війни в Україні».

Експерти доходять висновку, що звіти про переговори в Саудівській Аравії та інсайдерські твердження, якщо вони правдиві, узгоджуються з попередніми оцінками ISW – Китай не повністю погоджується з Росією в питанні України, а відносини Росії та Китаю не є «безмежним партнерством», як цього прагнув би Кремль.

5-6 серпня в саудівському місті Джидда пройшли переговори про мирне врегулювання війни в Україні. У зустрічі брали участь представники понад 40 країн. Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю Радіо Свобода перед зустріччю повідомив, що там буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української формули миру.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «історичною перемогою» участь спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуея в зустрічі радників лідерів держав і представників МЗС у Джидді.