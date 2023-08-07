Деякі країни під час зустрічі в Джидді підтримали не всі пункти «мирного плану» Зеленського – Єрмак

Не усі країни підтримали 10 пунктів українського «мирного плану» на зустрічі у Саудівській Аравії, повідомив під час зустрічі із журналістами голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Він розповів, що українська делегація провела у Джидді понад 30 двосторонніх зустрічей, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Якщо б сьогодні всі прийняли, сказали: «Так, ми все підтримуємо», ми б провели саміт (підготовці якого була присвячена зустріч радників голів держав і урядів у Джидді 5-6 серпня – ред.) вже цього місяця», – сказав із цього приводу Андрій Єрмак.



Він додав, що є пункти, які не викликали обговорення і їх готові схвалити, а є такі, що потребують обговорень. Зокрема, за словами очільника ОП, один із беззаперечних пунктів – це те, що не може бути жодних компромісів стосовно збереження незалежності та суверенітету України.

Також член української делегації на зустрічі у Саудівській Аравії Ігор Жовква додав, що беззаперечним пунктом є і те, що Росія має вивести свої війська з території України.



Загалом Андрій Єрмак додав також, що далі будуть зустрічатися радники і посли країн-членів саміту. Вони мають обговорювати план імплементації кожного з пунктів мирного плану.



«Та зустріч, яка відбулася у Саудівській Аравії – це репетиція світу, в якому немає місця печерній агресії. Перший саміт (підготовці якого була присвячена зустріч радників голів держав і урядів у Джидді 5-6 серпня – ред.) повинен прийняти за основу український «мирний план». Ці гарантії безпеки – як ППО проти майбутньої війни», – сказав Єрмак.

Щодо того, чому зустріч у Саудівській Аравії завершилася без ухвалення спільної заяви, голова Офісу президента пояснив: «Ми домовилися про те, що ми будемо працювати без публічних заяв. Бо іноді, в бажання зробити «піар-прорив», можна втратити сенс».

Учасники зустрічі в саудівському місті Джидда, де 5–6 серпня відбулися переговори про мирне врегулювання війни в Україні, не планували робити спільну заяву, повідомив Reuters із посиланням на представника Європейського союзу. При цьому співрозмовник агентства назвав переговори позитивними, додавши, що серед учасників досягнуто згоди, що в основі будь-якого мирного врегулювання має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України.

У зустрічі брали участь представники 40 країн. Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю Радіо Свобода перед зустріччю повідомив, що там буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української формули миру.