«Поглиблення ізоляції Росії». Як коментують переговори щодо формули миру в Саудівській Аравії

І хоча зустріч представників понад 40 країн у Саудівській Аравії завершилась без підсумкового комюніке, однак в Україні і серед її партнерів загалом оцінка зустрічі доволі позитивна. І тому, що приїхало набагато більше країн, ніж очікували спочатку, і через те, що не було Росії, і через те, що таки був представлений Китай. І загалом що Київ зміг прорекламувати для Глобального Півдня свою формулу миру, яка передбачає, серед іншого, повне відновлення територіальної цілісності і суверенітету України над усіма без винятку окупованими Росією територіями.

Спочатку планувалась участь у зустрічі в Саудівській Аравії 30 країн, а в підсумку було понад 40 – десь 42 країни. Причому приїхали їхні представники до Джидди на Червоному морі, знаючи, що саудівці не запросили Росію і що буде лише Україна з двох учасників війни.

«Це поглиблення ізоляції Російської Федерації. Бо Росію не запросили після всіх тих кроків, які вона здійснює. Але треба не лише ізоляція Росії, а жорсткіші заходи протидії російській агресії. Треба більше зброї Україні, фінансової допомоги, більше тиску на Росію», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода експертка-міжнародниця Ганна Гопко, яка у попередній Верховній Раді очолювала комітет з закордонної політики.

«Україна прагне більшої підтримки, і вже не лише трансатлантичної підтримки чи у форматі «Рамштайн», а на рівні цілого світу», – додає вона.

«Не всі розуміють очевидне»

На форму в Джидді, яка є економічним центром Саудівської Аравії, українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком просувала українську формулу миру, яка має десять пунктів.

Її висунув минулої осені президент України Володимир Зеленський.

Найголовнішим, на думку оглядачів, є пункт 5 – про повагу до Статуту ООН і територіальної цілісності та суверенітету України. З ним перегукується і пункт 6 – про виведення російських окупаційних військ з усіх нині окупованих територій України і припинення вогню.

Це поглиблення ізоляції Російської Федерації. Бо Росію не запросили

Якщо для Заходу це все очевидні речі, то для Глобального Півдня, який має давні відносини з Москвою і часом не дуже розбирається в тонкощах російської війни проти України, ці речі не такі очевидні.

Саме тому зустріч в Саудівській Аравії важко переоцінити для України. На це звернув увагу в інтерв’ю Радіо Свобода радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Найскладніше завжди обговорення питання, що Росія має залишити територію України. Деякі країни, не усі, безумовно, які займають проукраїнську позицію з початку цієї війни, усе чітко розуміють, а деякі країни продовжують думати, що це питання територіальних якихось нюансів. Мається на увазі, що РФ атакує територію заради цієї території – мова про схід України. Залишити щось Російській Федерації, хоча би маленький клаптик – це буде означати, що війна просто перенесена на наступні етапи», – заявив радник ОП.

Як сказав один європейських дипломат у Брюсселі, який побажав бути неназваним, зустріч в Джидді мала кілька важливих моментів. І перший з них – це розуміння, згода, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України «має бути в центрі будь-якої мирної угоди». Все це на основі Статуту ООН, який і передбачає таку повагу.

Участь Китаю

Окремо багато коментують факт участі Китаю в саудівській зустрічі.

«Участь Китаю – це дійсно надзвичайно важливо. Бо ми спочатку бачили, що Китай фактично допомагав Росії у її війні проти нас. Було також відчуття, що отой «мирний план» Китаю (з 12 пунктів – ред.) був надиктований у Москві, бо йому бракувало поваги до суверенітету та територіальної цілісності саме України», – каже в інтерв’ю Ганна Гопко.

«Чим довше триває війна, тим більше Китай бачить, що шансів у Росії виграти цю війну немає… Росія втрачає, вона потрапляє у все більшу ізоляцію, і Китай розуміє, що Росія втрачає», – зауважує вона.

На сьогодні Китай на Росію дивиться зовсім інакше, не сприймає її як стратегічного партнера

Михайло Подоляк теж бачить, що Росія втрачає підтримку Китаю, який, зокрема, дуже стурбований темою погроз використання ядерної зброї, що з Москви лунає систематично, так і питанням ядерної безпеки – зокрема ситуацією на Запорізькій АЕС, яку зайняли російські війська з перших тижнів війни.

«На сьогоднішній день мені зрозуміло, що Китай на Росію дивиться зовсім інакше. Тобто не сприймає її як стратегічного партнера. Чому? Тому що, по-перше, вважає, що Росія не дотисне Україну і не зможе виграти. По-друге, що в такому разі не буде стабільності в тій самій політичній еліті. А Китаю немає сенсу підтримувати еліту, яка завтра може зникнути. Тому що Китай грає в довгострокову. Третя складова – це обнулення, паралельне обнулення репутації Китаю, коли Китай про щось домовляється, і Росія потім виходить і передає чи заявляє про передачу тактичної ядерної зброї Білорусі», – пояснює Подоляк.

Сам Китай вустами свого МЗС сказав, що зустріч в Джидді допомогла «консолідувати міжнародний консенсус». Китай на саудівській зустрічі представляв спецпосланець з питань Євразії Лі Хуей.

Хуей «мав широкі контакти та комунікацію з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи…, вислухав погляди та пропозиції усіх сторін і ще більше консолідував міжнародний консенсус», – говориться в письмовій заяві МЗС Китаю, що його отримала агенція Reuters.

Китай «виглядає конструктивним» і «прагне показати, що [він] – не Росія». «Сама присутність Китаю показує, що Росія стає все більш і більш ізольованою», – сказав інший європейський дипломат газеті Financіal Times.

За словами європейських дипломатів, Китай брав активну участь в зустрічі в Джидді і позитивно поставився до ідеї проведення ще третьої зустрічі у цьому форматі.

Сама присутність Китаю показує, що Росія стає все більш і більш ізольованою

Перша зустріч на рівні радників з питань безпеки чи зовнішньої політики голів держав відбулась в Копенгагені в червні, а зустріч в Джидді – в більш широкому форматі – була другою. Можливо, буде і третя зустріч на рівні радників.

А потім – мабуть, восени, принаймні цього хоче Зеленський – може бути і глобальний саміт щодо української формули миру.

Як варіант обговорюють можливий саміт в Нью-Йорку підчас щорічної Генеральної асамблеї ООН. Якщо не встигнуть до Генасамблеї, тоді вже в кінці року…

Робочі групи

Також в Джидді обговорювалась можливість лідерства чи участі тих чи інших країн в робочих групах, які займатимуться конкретними пунктами чи темами з української формули миру. Комусь ближче ідея ядерної і радіаційної безпеки. Комусь – звільнення полонених чи переміщених українських дітей. Когось більше хвилює тема енергетичної безпеки, яку Росія порушує, обстрілюючи енергетичну інфраструктуру України на тлі зростання цін на енергоносії у світі.

Глобальний Південь хвилює і тема продовольчої безпеки, яка поставлена під удар виходом Росії із «зернової угоди» 17 липня і постійним обстрілами відтоді української зернової експортної інфраструктури – портів, зернових терміналів і складів.

«Росія винна в тому, що мільйонам бракує хліба і що зростають ціни на продукти харчування», – каже в інтерв’ю Гопко.

Росія винна в тому, що мільйонам бракує хліба і що зростають ціни на продукти харчування

Як зауважив європейський дипломат на умовах анонімності, робочі групи будуть сформовані довкола ключових напрямків формули миру.

Також в Джидді вирішено створити координаційну групу на рівні послів держав-учасників саудівської зустрічі, які постійно акредитовані в Києві.

«Кожен для себе може щось знайти», – каже про робочі групи і напрямки Ганна Гопко.

Назагал в Україні високо оцінили роль Саудівської Аравії в організації цієї зустрічі. Як каже Гопко, зараз спостерігається «конкуренція мирних ініціатив» та переговорних платформ, але все більше вимальовується широкий міжнародний консенсус, що в основі має бути саме українська формула миру на умовах, які вигідні Україні, як жертви несправедливої війни, що її проти України розв’язала Росія.