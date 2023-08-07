«Китай на Росію дивиться зовсім інакше»: Подоляк про результати саміту в Саудівській Аравії 

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Китай «більше не сприймає Росію як стратегічного партнера». Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок»), коментуючи участь представників Китаю на мирному форумі у Саудівській Аравії.

«Щодо Китаю – я набагато навіть більш оптимістично дивлюсь на це. Тому що, очевидно, після зустрічі Сі Цзіньпіня у Москві, після того як Росія щось там обіцяє Китаю, а потім все робить навпаки – на сьогоднішній день мені зрозуміло, що Китай на Росію дивиться зовсім інакше. Тобто не сприймає її як стратегічного партнера. Чому? Тому що, по-перше, вважає, що Росія не дотисне Україну і не зможе виграти. По-друге, що в такому разі не буде стабільності в тій самій політичній еліті. А Китаю немає сенсу підтримувати еліту, яка завтра може зникнути. Тому що Китай грає в довгострокову. Третя складова - це обнулення, паралельне обнулення репутації Китаю. коли Китай про щось домовляється. І Росія потім виходить і передає чи заявляє про передачу тактичної ядерної зброї Білорусі», – вважає Подоляк.

Також він акцентував увагу на тому, що після невдалого заколоту ватажка «вагнерівців» Євгена Пригожина, «безумовно, президент РФ Володимир Путін не сприймається китайськими лідерами як людина сильна, яка контролює внутрішній простір, але Китай був достатньо активний в певній проросійськості в певний час».

На думку Подоляка, сьогодні Китай готовий знайти інше рішення. І це добре, каже він, тому що «можна буде спілкуватися і обмежувати можливість Росії отримувати великі кошти для продовження фінансування війни».

Нагадаємо, учасники зустрічі в саудівському місті Джидда, де 5–6 серпня відбулися переговори про мирне врегулювання війни в Україні, не планують робити спільну заяву, повідомив Reuters із посиланням на представника Європейського союзу. При цьому співрозмовник агентства назвав переговори позитивними, додавши, що серед учасників досягнуто згоди, що в основі будь-якого мирного врегулювання має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України.

30 липня видання The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів, які брали участь в обговоренні, повідомило, що Саудівська Аравія збирається провести переговори між Заходом, Україною і ключовими країнами, що розвиваються, на початку серпня. Серед учасників – Індонезія, Єгипет, Мексика, Бразилія, Чилі й Замбія. Росія не була запрошена.

За словами співрозмовників видання, зустріч потрібна для того, щоб Захід міг заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни Росії проти України.

Саудівська Аравія, за словами дипломатів, була обрана для проведення переговорів, зокрема, щоб переконати Китай, який підтримує тісні зв’язки з Москвою, взяти в них участь.

Як писало видання, українські й західні чиновники вважають, що спільні зусилля зможуть привести до мирного саміту наприкінці цього року, на якому лідери домовляться про загальні засади врегулювання конфлікту.

Ці принципи, за словами джерел, мають допомогти у проведенні переговорів між Росією й Україною на користь Києва.