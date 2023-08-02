ПВК «Вагнер» ​​продовжує вербувати найманців всупереч заявам Пригожина – ЗМІ

Регіональні центри ПВК «Вагнер» у Росії продовжують набір найманців після того, як голова угруповання Євген Пригожин публічно оголосив про зупинку вербування, пише видання «Важные истории».

У профільних чатах, де спілкуються між собою російські «добровольці», «Важные истории» знайшли повідомлення про те, що група планує відновити вербування в серпні.

Один із колишніх найманців ПВК, який воював в Африці і в Україні, на умовах анонімності розповів виданню, що вербування відновили через православний спортивний клуб «Десантники» в Омську й один із пунктів ПВК у Новосибірську.

Кореспондент «Важных историй» під виглядом «добровольця» намагався потрапити на нову хвилю вербування в ПВК.

В омському клубі «Десантник» журналісту сказали: «Вагнеру» заборонили будь-яку вербовку в РФ, тому ніяк». Але в новосибірській ветеранській організації «Силовое единство Сибири», яка стала офіційним представником ПВК в місті, розповіли, що новий набір проходить по п’ятницях: кандидат повинен прийти до них в офіс в кросівках і спортивній формі і здати нормативи з фізичної підготовки. У кандидата не повинно бути судимостей, хронічних захворювань і боргів за базою Федеральної служби судових приставів, він повинен мати військову спеціальність і закордонний паспорт. Основний напрямок рекрутингу – країни Африки.

Найманець ПВК «Вагнер», з яким вдалося поспілкуватися виданню, запевняє, що вербувальні центри же після відбору розподіляють напрямки роботи бойовиків і можуть відправляти їх у зону бойових дій в Україні. Вербувальники цю інформацію виданню не підтвердили.

31 липня очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що угруповання не планує набирати до своїх лав нових найманців, оскільки не відчуває «кадрового дефіциту». Однак Пригожин не виключив, що набір відновлять, «як тільки батьківщині потрібно буде творити нову групу, яка зможе захищати інтереси країни».

За словами Пригожина, наразі ПВК продовжує свою діяльність лише в Африці та у підготовчих центрах у Білорусі.

Після спроби заколоту ПВК «Вагнер» пункти набору найманців почали закриватися. З вулиць російських міст демонтували білборди з оголошеннями про найм у приватну військову компанію.

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російські медіа повідомили, що кримінальне провадження проти засновника компанії «Вагнер» через збройний заколот у Росії закрили. Президент РФ Володимир Путін 26 червня заявив, що учасники угруповання мають вибір: підписати контракт зі збройними силами Росії, залишити службу чи «піти в Білорусь».

Сам Пригожин у першому коментарі після припинення «походу на Москву» заявив, що його метою була демонстрація протесту проти ліквідації компанії «Вагнер», а не повалення влади в Росії.