Генпрокурор США розповів про співпрацю з Міжнародним кримінальним судом

Міністерство юстиції Сполучених Штатів співпрацює з міжнародними партнерами для покарання винних за воєнні злочини Росії – про це заявив генеральний прокурор США Меррік Ґарланд у промові на з’їзді Американської асоціації юристів 7 серпня.

Ґарланд розповів про поїздку до України раніше цього року, в ході якої він підписав угоду із Україною та низкою інших європейських країн щодо колективних зусиль для притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності.

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«Наша робота з підвищення відповідальності разом із нашими міжнародними партнерами також включає співпрацю з Міжнародним кримінальним судом», – сказав генпрокурор.

Він також нагадав про свою поїздку до МКС у Гаазі два місяці тому, яка мала на меті «розвивати подальшу співпрацю між Судом та урядом США щодо низки питань, в тому числі України».

У липні газета New York Times із посиланням на неназваних американських чиновників повідомила, що президент США Джо Байден віддав розпорядження державним службам сприяти Міжнародному кримінальному суду в збиранні свідчень російських воєнних злочинів в Україні.

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Як пише видання, досі США, які не ратифікували угоду про створення Міжнародного кримінального суду, відмовлялися співпрацювати з МКС, вважаючи, що подібна співпраця розглядатиметься як визнання Вашингтоном юрисдикції суду, що може в теорії дозволити суду переслідувати і американських військових.

Генеральний прокурор України Андрій Костін привітав ці повідомлення, назвавши рішення «історичним кроком до розбудови мережі всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини Росії».