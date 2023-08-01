МКС «глибоко стурбований» ордерами РФ на арешт своїх посадовців після рішення щодо Путіна

Міжнародний кримінальний суд відреагував на видачу ордерів на арешт своїх співробітників, в тому числі судді, Росією.

За заявою, яку оприлюднила пресслужба суду 1 серпня, Президія асамблеї країн-учасниць Римського статуту, яка наглядає за роботою МКС, «висловлює глибоку стурбованість видачею Росією ордерів на арешт кількох посадовців суду, в тому числі однієї з його суддів».

«Президія асамблеї країн-учасниць Римського статуту шкодує про цю нову спробу підважити міжнародний мандат Міжнародного кримінального суду та повторює, що твердо підтримує суд, його обраних посадовців та персонал. Ми ще раз підкреслюємо нашу повну впевненість у МКС як незалежній та безсторонній судовій інстанції», – йдеться в заяві.

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Суд наголошує на відданості держав-учасниць притягненню до відповідальності за воєнні злочини і закликає всі країни поважати його назелажність.

Днями Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук суддю Міжнародного кримінального суду Томоко Акане. Зокрема, ордер на арешт звинувачує її в порушенні Кримінального кодексу Росії, хоча не уточнює, якому саме.

Акане є однією з суддів, які видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової. Ордер видали через звинувачення щодо депортації українських дітей.

До цього російський Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти прокурора і трьох суддів МКС, які видали ордер.

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У травні 2023 року Слідчий комітет заочно висунув одному судді МКС – Розаріо Сальваторе Айталі – звинувачення за кримінальними статтями про незаконне взяття під варту і про підготовку до нападу на представника іноземної держави. Тоді ж його оголосили у федеральний розшук, як і прокурора МКС Каріма Хана.

Таким чином, Путін став третім чинним головою держави, на арешт якого суд видав ордер, після президента Судану Омара аль-Башира та лідера Лівії Муаммара Каддафі.

Міжнародний кримінальний суд складається зі 123 держав-учасниць, серед них немає Росії, Китаю та Сполучених Штатів.