«Хороші новини». Лубінець повідомив, що 15 українських дітей, яких депортували до РФ, вже є в «безпеці»

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що 15 вихованців з однієї з спецшкіл Миколаївщини, які були депортовані до РФ, вже перебувають в безпеці.



«Маю хороші новини стосовно 15-ох вихованців КЗ «Новопетрівська спеціальна школа» Снігурівського району Миколаївщини, які були незаконно депортовані до РФ. Нині вони – в безпеці!», – написав він у телеграмі, додавши, що більшість із цих дітей мали статус сиріт і позбавлених батьківського піклування.

Омбудсмен уточнив, що діти перебувають в Грузії.

За даними Лубінця, вихованці спецшколи разом із в.о. директора закладу опинилися в окупації з березня 2022 року, у липні того ж року окупанти примусово перемістили дітей на ТОТ Херсонської області, згодом – в жовтні – депортували їх у місто Анапу (Росія).

За даними української сторони, Росія могла вивезти на свою територію близько 20 тисяч українських дітей. За останніми даними омбудсмена, Україні вже вдалося повернути 385 дітей.

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У березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у депортації українських дітей із окупованих територій України. У російському МЗС це рішення назвали юридично нікчемним.

У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».