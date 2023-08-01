Білоруський опозиціонер передав Україні дані про дітей, вивезених Росією через Білорусь

Білоруський опозиційний політик, керівник «Народного антикризового управління» Павло Латушко заявив, що передав Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини додаткові докази викрадення дітей Росією. Про це він повідомив 1 серпня.
За словами Латушка, він провів зустріч у офісі омбудсмена, в ході якої «передав додаткові докази воєнних злочинів Лукашенка».
«НАУ встановив особи понад 50 сиріт з 15 окупованих українських міст, незаконно вивезених до Білорусі. Троє дітей були вивезені для всиновлення до Росії», – заявив білоруський політик.
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Офіс обудсмена уточнив, що Латушко зустрівся з представником Уповноваженого в системі органів сектору безпеки та оборони Олександром Кононенком.
«Зустріч була присвячена обговоренню порушення прав українських дітей владою Білорусі та її участі у вивезенні наших маленьких громадян. Павел Латушко повідомив про додаткові докази воєнних злочинів влади Білорусі», – йдеться в заяві.
Офіс додає, що сторони домовилися спільно працювати для встановлення деталей залучення Білорусі до воєнних злочинів Росії в Україні.
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Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова 31 липня підтвердила, що з початку вторгнення в Україну окупанти вивезли до Росії понад 700 тисяч українських дітей.
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у відповідальності за незаконну депортацію дітей із окупованих територій України до Росії.
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