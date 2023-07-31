Арт-терапія і навчання: в Угорщині створили освітній заклад для українських дітей, що потребують спецнавчання (відео)

Терапія через малюнок, гра на скрипці, катання на конях та ляльковий театр – такі можливості отримали українські діти-біженці з особливими освітніми потребами у Будапешті. Організація Aksen Project з весни проводить заняття для українських дітей, що потребують спеціального навчання. Наразі для батьків – це єдина можливість підтримувати розвиток дітей. Адже, як стверджують матері, знайти спеціалізовані заклади в Угорщині, які приймали б дітей-біженців, їм досі не вдалося.