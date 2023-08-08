ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках – Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, ідеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 8 серпня.

«Авіація сил оборони за минулу добу завдала девʼять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пʼять артилерійських засобів на вогневих позиціях та дві радіолокаційні станції противника», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що сили РФ упродовж минулої доби завдали сім ракетних та 42 авіаційних удари, здійснили 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

«Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура. Ймовірність завдавання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою», – вказують українські військові.

За підрахунками Генштабу, протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.