Зеленський нагадав про російську окупацію території Грузії в річницю п’ятиденної війни

Президент України Володимир Зеленський прокоментував річницю агресії Росії проти Грузії 2008 року. У вечірньому зверненні 7 серпня він згадав, що цього дня виповнюється 15 років від «п’ятиденної війни».

«Російська окупація залишається – ця рана на тілі Грузинської держави залишається. Багато слів уже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008-му році, то багато що було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз», – сказав він.

Зеленський висловив переконання, що перемога України у війні зупинить поширення російської агресії і убезпечить інші народи «від того, що переживаємо ми – і Україна, і Грузія, і Молдова».

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«Наша перемога поверне нормальність усім – прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії, і я дякую всім громадянам Грузії, які разом із нами захищають свободу! А особливо тим, хто б’ється у складі сил оборони та безпеки України!» – додав президент.

У серпні 2008 року, почалася війна між Росією і Грузією. Провину за початок воєнних дій кожна зі сторін перекладає на противника. П’ятиденна війна забрала сотні життів і позбавила домівок тисячі людей, донині обидві території перебувають в стані замороженого конфлікту. Цю війну назвали першою європейською війною 21-го століття.

Після війни у 2008 році Росія визнала «незалежність» сепаратистських регіонів Грузії Абхазії і Південної Осетії. В обох регіонах є російські війська та бази. Крім Росії, рішення Сухумі й Цхінвалі про незалежність визнали також Нікарагуа, Венесуела і Науру. Тбілісі й країни Заходу вважають ці території окупованими регіонами Грузії.