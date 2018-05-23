Справу «Грузія проти Росії» слухає Суд з прав людини у Страсбурзі

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) слухає справу, яка стосується збройного конфлікту між Грузією та Росією та його наслідків. Базований у Страсбурзі Суд повідомив, що Велика палата Суду почне слухання після цього засідання, яке розпочалося 23 травня, і що його вердикт буде внесений «на пізнішому етапі».

Справу порушено через статті Європейської конвенції з прав людини, які стосуються права на життя, заборону тортур, негуманне та принизливе ставлення, права на свободу та безпеку, права на повагу приватного та родинного життя, права на ефективне відшкодування, говориться в заяві ЄСПЛ.

В заяві також повідомляється, що Суд вже вислухав 33 свідка – 16-х викликав дати свідчення уряд Грузії, а 12-х свідків спонукав дати свідчення російський уряд. Шістьох свідків опитав напряму сам ЄСПЛ.

Тбілісі та Москва розірвали дипломатичні відносини після п’ятиденної війни в серпні 2008 року, під час якої російські війська увійшли глибоко на грузинську територію після бойових дій в сепаратистській Південній Осетії на початковій стадії конфлікту.

Грузія подала позов до ЄСПЛ у серпні 2008 року, стверджуючи зокрема, що російські війська та сили сепаратистів, які перебувають під контролем Москви, вдалися до безладних та непропорційних нападів проти цивільних та їхнього майна в різних частинах країни, включно з Південною Осетією та іншим сепаратистським регіоном – Абхазією.

Росія відкидає ці звинувачення, називаючи їх необґрунтованими.

Москва визнала Південну Осетію та Абхазію як незалежні держави після війни 2008 року, але майже всі країни світу вважають ці дві території частиною Грузії.

Європейський суд із прав людини розглядає також чотири справи «Україна проти Росії», зокрема ці справи стосуються анексії Росією українського Криму у березні 2014 року, щодо подій у Криму і на Донбасі з вересня 2014 року, щодо вивезення українських дітей-сиріт з непідконтрольних територій Донбасу в Росію.