Чотири справи «Україна проти Росії» через «серйозність» розгляне Велика палата ЄСПЛ

Палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) передасть до Великої палати суду чотири справи «Україна проти Росії» щодо Криму та Донбасу, повідомляє прес-служба ЄСПЛ.

«Палата Європейського суду з прав людини, яка розглядає чотири міждержавні заяви, подані Україною проти Росії, вирішила відмовитися від юрисдикції над ними на користь Великої палати», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до Європейської конвенції з прав людини, якщо справа порушує серйозне питання щодо тлумачення положень Конвенції або протоколів до неї… палата може в будь-який час відмовитися від юрисдикції на користь Великої палати, якщо жодна зі сторін цього питання не заперечує.

Європейський суд із прав людини розглядає чотири справи «Україна проти Росії», зокрема ці справи стосуються анексії Росією українського Криму у березні 2014 року, щодо подій у Криму і на Донбасі з вересня 2014 року, щодо вивезення українських дітей-сиріт з непідконтрольних територій Донбасу в Росію.

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Крім того, на розгляді у Європейського суду із прав людини розглядає чотири тисячі позовів громадян, пов’язаних із подіями в анексованому Росією Криму і на Донбасі.

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