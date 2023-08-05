Кількість жертв зсувів у Грузії зросла до 16, близько 20 людей шукають

У Грузії число загиблих внаслідок зсувів ґрунту і сходження селевих потоків у курортному місті Шові зросло до 16, ще близько 20 людей вважають зниклими. Такі останні дані рятувальників повідомила грузинська служба Радіо Свобода.

Шові, гірський курорт, відомий своєю мінеральною водою, 3 серпня постраждав від зсувів, які зруйнували інфраструктуру, мости й дороги.

Грузинська армія приєдналася до рятувальної операції. Понад 200 людей евакуювали із зони лиха, повідомили чиновники.

У Міністерстві закордонних справ України раніше повідомили, що серед загиблих є українка.

За інформацією відомства, зараз тривають пошуки її дитини, яка також перебувала на місці трагедії.



«Українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла. Паралельно перевіряємо чи не було інших українців в селищі Шові», – розповіли в пресслужбі МЗС.