Число загиблих через зсув ґрунту в Грузії зросло семи

Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту в грузинському курортному селищі Шові зросло до семи – про це повідомив прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, ередає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

«Ситуація дуже тяжка. Місце, де були котеджі, повністю вкрите зсувом», – заявив Гарібашвілі.

За його словами, майбутніми днями до пошукових робіт будуть підключені сили Міністерства оборони.

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Раніше повідомлялося, що понад 30 людей досі не виходять на зв’язок у зоні стихійного лиха.

Гарібашвілі додав, що в понеділок, 7 серпня, у Грузії буде оголошено день жалоби за загиблими в Шові.

Масштабний зсув відбувся у високогірному регіоні Рача в другій половині дня 3 серпня. Активна пошуково-рятувальна операція почалася на місці лише через три години після першого повідомлення про інцидент.