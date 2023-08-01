Мати затриманої на протесті в Грузії українки повідомила, що її звільнили

Затриману на акції протесту в Грузії Марину Чобанян відпустили з-під варти – про це повідомила проєкту Радіо Свобода «Ти як?» її мати Алла Чобанян.

Водночас, за її словами, грузинські правоохоронці не повернули жінці український прапор.

«Щойно вона вийшла на свободу, але не повернули прапор, а це для не неї святе! «Повернуть!», сказала Маринка», – розповіла Чобанян-старша.

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Раніше 1 серпня адвокатка українки Ніно Іремадзе повідомила, що затриманій 31 липня на акції проти лайнера з росіянами у Грузії 37-річній громадянці України Марині Чобанян інкримінують дрібне хуліганство і непокору правоохоронцям.

31 липня у грузинському Батумі на акції проти заходу лайнера Astoria Grande із туристами з Росії затримали 23 людини. Як повідомило МВС Грузії і «Ехо Кавказу», їх звинувачують у дрібному хуліганстві та непокорі поліції. Серед затриманих – громадянка України. У мережу потрапило відео її затримання – дівчину силоміць садять в поліцейське авто. Вона заявила, що у неї забрали документи, телефон і прапор України.

Згодом стало відомо про затримання на акції протесту ще одного громадянина України – Дмитра Закревського.