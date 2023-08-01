Стало відомо, у чому звинувачують українку, затриману на акції проти лайнера з росіянами у Грузії

Затриманій 31 липня на акції проти лайнера з росіянами у Грузії 37-річній громадянці України Марині Чобанян інкримінують дрібне хуліганство і непокору правоохоронцям. Про це проєкту Радіо Свобода «Ти як?» повідомила адвокат українки Ніно Іремадзе. За її словами, дівчині висувають порушення статтей 166 і 173 Адміністративного кодексу Грузії.
Нині Марина Чобанян утримується в ізоляторі тимчасового утримання міста Озургеті. Своїй захисниці вона заявила, що не перешкоджала діям правоохоронців, а також, що поліція застосувала проти неї фізичну силу. За словами Іремадзе, Марина Чобанян лише знімала акцію протесту.
Адвокат бачилася з українкою в ізоляторі, однак можливості ідентифікувати фізичне насилля не було.
Ніно Іремадзе каже, що українка перебуває в стані сильного стресу, у неї гостра клаустрофобія. Справу щодо неї в подальшому має розглянути суд. На ньому українка доводитиме свою правоту, її позиція – вона не порушувала закон.
Почесний консул України в Батумі Ростом Накашидзе повідомив проєкту Радіо Свобода «Ехо Кавказу», що він поки не зміг зустрітися із затриманою.
31 липня у грузинському Батумі на акції проти заходу лайнера Astoria Grande із туристами з Росії затримали 23 людини. Як повідомило МВС Грузії і «Ехо Кавказу», їх звинувачують у дрібному хуліганстві та непокорі поліції. Серед затриманих – громадянка України. У мережу потрапило відео її затримання – дівчину силоміць садять в поліцейське авто. Вона заявила, що у неї забрали документи, телефон і прапор України.
Проєкт «Ти як?» вийшов на контакт з матір’ю затриманої українки і найближчим часом опублікує більш розгорнутий матеріал щодо цієї ситуації.
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