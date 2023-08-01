Стало відомо, у чому звинувачують українку, затриману на акції проти лайнера з росіянами у Грузії

Затриманій 31 липня на акції проти лайнера з росіянами у Грузії 37-річній громадянці України Марині Чобанян інкримінують дрібне хуліганство і непокору правоохоронцям. Про це проєкту Радіо Свобода «Ти як?» повідомила адвокат українки Ніно Іремадзе. За її словами, дівчині висувають порушення статтей 166 і 173 Адміністративного кодексу Грузії.

Нині Марина Чобанян утримується в ізоляторі тимчасового утримання міста Озургеті. Своїй захисниці вона заявила, що не перешкоджала діям правоохоронців, а також, що поліція застосувала проти неї фізичну силу. За словами Іремадзе, Марина Чобанян лише знімала акцію протесту.

Адвокат бачилася з українкою в ізоляторі, однак можливості ідентифікувати фізичне насилля не було.

Ніно Іремадзе каже, що українка перебуває в стані сильного стресу, у неї гостра клаустрофобія. Справу щодо неї в подальшому має розглянути суд. На ньому українка доводитиме свою правоту, її позиція – вона не порушувала закон.