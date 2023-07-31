Грузія: на протестах проти російського лайнера затримали 23 людини, він знову залишив Батумі

У Батумі на акції проти заходу лайнера Astoria Grande із туристами з Росії затримали 23 особи – про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Грузії, передає проєкт Радіо Свобода«Ехо Кавказу» увечері 31 липня. Їх звинувачують у дрібному хуліганстві та непокорі поліції.

Серед затриманих також була громадянка України. Як повідомив «Ехо Кавказу» почесний консул України в Батумі Ростом Накашидзе, він поки не зміг зустрітися із затриманою, вона перебувала у будівлі департаменту поліції.

Згодом стало відомо, що круїзний лайнер Astoria Grande знову залишив порт Батумі. Як повідомила кореспондентка Радіо Свобода, пасажири, які зібралися на палубі, скандували «Росія».

Astoria Grande вирушив у круїз 29 липня маршрутом Сочі – Трабзон – Батумі – Амасра – Стамбул – Сочі. Серед пасажирів лайнера – зірки телеканалу RU.TV, які підтримують повномасштабне вторгнення Росії в Україну та російського президента Володимира Путіна, у тому числі колишній соліст гурту Hi-Fi Мітя Фомін, білоруський співак Дмитро Колдун та учасники російського гурту «Те100стерон».

Корабель уже заходив у порт Батумі 27 липня. Увечері того ж дня в Батумі та Тбілісі відбулися акції протесту. Зрештою лайнер залишив порт.