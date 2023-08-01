До двох зросла кількість затриманих українців на акції у Батумі

Ще один громадянин України Дмитро Закревський опинився серед затриманих 31 липня на акції проти прибуття круїзного лайнера Astoria Grande з туристами з Росії до Батумі. Про це 1 серпня проєкту Радіо Свобода «Ехо Кавказу» повідомила голова аджарської філії Асоціації молодих юристів Грузії Тако Цулукідзе. Де утримують Закревського, наразі невідомо.

Раніше повідомлялося про затримання громадянки України Марини Чобанян. Її перевезли до Озургеті, вона досі перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Як повідомила проєкту Радіо Свобода «Ти як?» адвокат українки Ніно Іремадзе, Чобонян каже, що не перешкоджала діям правоохоронців, а також, що поліція застосувала проти неї фізичну силу.

За словами Іремадзе, українка перебуває в стані сильного стресу, у неї гостра клаустрофобія.

Почесний консул України в Батумі Ростом Накашидзе повідомив проєкту Радіо Свобода «Ехо Кавказу», що поки не зміг зустрітися із українкою. Чи бачився із ще одним затриманим громадянином України, також інформації поки немає.

31 липня у грузинському Батумі на акції проти заходу лайнера Astoria Grande із туристами з Росії затримали 23 людини. Як повідомило МВС Грузії, їх звинувачують у дрібному хуліганстві та непокорі поліції.