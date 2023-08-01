«Вона – патріотка і в Україні, і в Грузії»: що відомо про українку, яку затримали на акції проти судна з РФ

Українка Марина Чобанян, яку напередодні затримали правоохоронці на акції протесту в Грузії, – досі під вартою. Дівчина в стані сильного стресу і скаржиться на застосування сили з боку поліції, твердить її адвокатка. Українку затримали на мітингу проти прибуття круїзного лайнера з російськими туристами. Він відбувався 31 липня у порту міста Батумі. Марину звинувачують у непокорі поліцейським та дрібному хуліганстві. Зі слів захисниці Чобанян, вона не чинила опору, а лише фільмувала захід на телефон. Нині українка перебуває в ізоляторі тимчасового утримання – вона очікує на суд, який, ймовірно, відбудеться сьогодні, 1 серпня. Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» з’ясовував деталі затримання українки, а також її історію міграції до Грузії.

Марина Чобанян народилася на Київщині, але впродовж останніх років жила і працювала в столиці. Їй – 37. Мама Марини Алла Чобанян у коментарі Радіо Свобода повідомила, що в Грузію дівчина поїхала наприкінці січня 2022 року – на презентацію освітнього проєкту. Але через велику війну залишилася там. Згодом до неї приїхала і мама.

Раніше у Грузію сім’я навідувалася часто. Тут похований батько Марини. Він був військовим. За словами Алли Чобанян, після початку повномасштабного вторгнення дівчина за кордоном волонтерила: возила одяг, посуд, книги для українських біженців, з дітьми займалася малюванням.

«Я їй сказала, що приходив корабель з росіянами, коли цей лайнер був вперше. «Вона каже: «Ой, як жаль, що я не пішла». Вона не знала. Вона – взагалі така патріотка. Для неї ця країна як друга Батьківщина», – каже Алла Чобанян.

За словами мами, дізнавшись про черговий прихід судна з російськими туристами, Марина вирішила піти на акцію протесту. Там її і затримали грузинські правоохоронці і, як дівчина сама заявляє на відео, в неї забрали телефон, документи, український прапор. А тоді її відвезли в ізолятор в Озургеті. Це відбулося 31 липня.

Усі звістки про доньку мама дізнається з медіа та від адвокатеси Ніно Іремадзе, яка захищає Марину. Зокрема, і про те, що її дочка деякий час була у місцевій лікарні. Їй стало погано під час перебування в місці утримання.

«Я з нею не спілкувалася. Маринка сказала адвокатесі, що вона розмовляла по телефону, до неї підбігли поліцейські, вихопили телефон і, найголовніше, забрали український прапор. Вона його страшенно берегла, всюди з ним ходила і тут його схопили. В неї ще така футболка в тему. Вона її так з гордістю носить», – каже мама.

Аллі Чобанян також вдалося зв’язатися з консульством України в Батумі і поспілкуватися з його представником Ростомом Накашидзе. Він повідомив жінці, що доньки не бачив, але, з його слів, правоохоронці заявляють, що Марина чинила їм опір.

Адвокатеса Ніно Іремадзе заявила Радіо Свобода, що українка не чинила спротиву поліцейським, а лише фільмувала на телефон акцію протесту. Натомість вони – твердить захисниця – застосовували до українки фізичну силу. За словами Іремадзе, Марину звинувачують у порушенні статтей 166 і 173 грузинського Адміністративного кодексу – дрібне хуліганство та опір поліції.

«Ми бачилися з нею в ізоляторі. Однак можливості ідентифікувати фізичне насилля не було. Вона в стані сильного стресу, має гостру клаустрофобію. Я робитиму все, щоб звільнити її і довести, що вона не перешкоджала діям поліції», – зазначає правозахисниця.

Справу щодо українки в подальшому очікує розгляд суду. Зі слів Ніно Іремадзе, ймовірно, він відбудеться сьогодні, 1 серпня, у Батумі. Для цього Марину Чобанян перевезуть з ізолятора тимчасового утримання Озургети.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко зазначив Радіо Свобода, що «посольство України в Грузії займається справою української громадянки, яку було затримано на акції протесту. Консул запросив дозвіл на відвідання українки, аби перевірити стан її здоров‘я. Паралельно дипломати працюють на питанням звільнення».

Водночас нещодавно стало також відомо, що, окрім Марини Чобанян, під час акції протесту у порту Батумі правоохоронці затримали ще одного українця – Дмитра Закревського. За інформацією проєкту Радіо Свобода «Ехо Кавказу», місце його перебування наразі невідоме.

Корабель Astoria Grande прибув в Батумі з російського міста Сочі вдруге за тиждень. На ньому, зокрема, були артисти, які підтримують війну Росії в Україні та президента РФ Володимира Путіна.

Такі дії збурили і грузинське суспільство, й іноземних громадян, які через війну втратили дім і яких прихистила Грузія. 31 липня вони вийшли на пікет проти заходу лайнера Astoria Grande із туристами з Росії. Після мітингу поліція затримала 23 людини. Як повідомило МВС Грузії і «Ехо Кавказу», їх усіх звинувачують у дрібному хуліганстві та непокорі поліції.