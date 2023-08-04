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У Грузії через зсув ґрунту загинули 6 людей

35 людей все ще не виходять на зв’язок у зоні стихії

Шестеро людей загинули через зсув ґруну та сходження селевих потоків біля грузинського курорту Шові, повідомили у МВС Грузії.

35 людей все ще не виходять на зв’язок у зоні стихії, заявив міністр інфраструктури Грузії Іраклій Карселадзе.

Масштабний зсув відбувся у високогірному регіоні Рача в другій половині дня четверга. Активна пошуково-рятувальна операція почалася на місці лише через три години після першого повідомлення про інцидент.

Сьогодні в регіон вилетів прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

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