Грузія обмежила експорт і реекспорт американських автомобілів до Росії

Експорт та реекспорт американських автомобілів з Грузії до Росії з 1 серпня обмежений – про це повідомила Служба доходів Міністерства фінансів країни, передає 2 серпня проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

У відомстві також кажуть, що експорт та реекспорт до Росії автомобілів, імпортованих з країн Європейського союзу, буде обмежений з 26 вересня, як це передбачено 11-м пакетом санкцій ЄС.

Згідно з пакетом санкцій, затвердженим 23 червня, до Росії заборонено ввозити автомобілі з об’ємом двигуна понад 1900 кубічних сантиметрів (1,9 літра), а також всі електричні та гібридні автомобілі.

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Міністр економіки Грузії Леван Давіташвілі раніше висловив сподівання, що реекспорт автомобілів до Росії не припиниться. За його словами, торгівля легковими автомобілями є важливим джерелом прибутку для Грузії.

Влада Грузії заявляє, що повністю дотримується міжнародних санкцій, але уряд не запроваджуватиме двосторонні санкції щодо Росії, оскільки це не в інтересах країни.