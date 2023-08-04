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Новини | Міжнародні

Кількість жертв зсуву ґрунту в Грузії зросла до 11

Шові, гірський спа-курорт, відомий своєю мінеральною водою, 3 серпня постраждав від зсуву, який зруйнував інфраструктуру, мости й дороги

Щонайменше 11 людей загинули, а 25 – досі вважаються зниклими безвісти внаслідок зсуву ґрунту і сходження селевих потоків у грузинському курортному місті Шові.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі висловила співчуття родинам загиблих.

Зурабішвілі 4 серпня закликала грузинів об’єднатися на тлі «великої трагедії... щоб допомогти цим людям подолати нестерпний період».

Шові, гірський спа-курорт, відомий своєю мінеральною водою, 3 серпня постраждав від зсуву ґрунту і сходження селевих потоків, які зруйнували інфраструктуру, мости й дороги.

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